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Игры БРИКС

Сегодня, 17:26

Бондарь и Терновой выиграли турнир по синхронным прыжкам в воду на Играх БРИКС

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Россияне Александр Бондарь и Руслан Терновой стали победителями турнира по синхронным прыжкам в воду с вышки на Играх БРИКС.

Российские спортсмены набрали 465,18 балла. Второе место заняли белорусы Александр Колосков и Сергей Малашонок (342,36 балла). Третьими стали Адитхеп Кхопуечкланг и Наттханон Срипратхум (268,26) из Таиланда.

У женщин соревнования выиграли россиянки Анна Конаныхина и Юлия Тимошина, которые стали единственными участниками дисциплины.

Победителями в синхронных прыжках с трамплина среди мужчин стали россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер (446,34 балла). Они опередили бразильцев Рафаэля Фогачу и Рафаэля Макса (348,03), а также белорусов Евгения Кондратовича и Владислава Сонина (341,73).

У жещнин в прыжках с трамплина золото завоевали Ульяна Клюева и Надежда Трифонова из России (305,40). Второе место у представительниц Белоруссии Александры Альшаник и Алены Забродской (253,86), на третьей строчке расположились Мария Моура и Анна Сантос из Бразилии (241,56).

прыжки в воду
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