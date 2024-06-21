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Олимпиада

Сегодня, 21:28

Прыгун в воду Бондарь: «Ничего страшного в том, что не еду на Олимпиаду»

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Прыгун в воду, победитель Игр БРИКС в синхронных прыжках с вышки Александр Бондарь оценил ситуацию с недопуском россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

— В какой момент поняли, что вам и другим прыгунам в воду закрыта дорога на Олимпиаду в Париже?

— Тяжелый вопрос. Даже не знаю. Давненько это уже было и как-то быстро прошло. И я уже особо не заморачивался. Знал и как-то предполагал, что для нас что-то будут делать внутри России, какие-то другие соревнования. Естественно, хотелось попасть на Олимпийские игры, но как произошло, так произошло. Не от нас это зависит.

— То есть вы даже не вчитывались в те условия, которые МОК публиковал?

— Я даже не знаю, какие там условия, только чуть-чуть слышал о них. Лично я к этому более-менее ровно отнесся, спокойно. Ничего страшного в том, что не еду на Олимпиаду, нет. Да, хотелось поехать, но что есть, то есть.

— Будете смотреть Олимпиаду, соревнования по прыжкам в воду?

— Прям все запрыги, наверное, нет. Может быть, в соцсетях где-то найду какие-то нарезки топовые, если попадутся. Но я из тех людей, которые не будут просматривать и изучать всё это досконально, — сказал Бондарь «Известиям».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: Известия
прыжки в воду
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