Брусникина: «Турнир по синхронному плаванию на Играх БРИКС выполнил поставленные задачи»

Президент федерации синхронного плавания России и трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина подвела итоги соревнований по этому виду спорта на Играх БРИКС в Казани.

За три дня турнира российские спортсмены выиграли 10 золотых наград из 11 возможных. Правда, Александр Мальцев в мужском соло в произвольной программе оказался единственным участником.

«Синхронное плавание впервые было представлено на Играх БРИКС. Наша задача была провести соревнования в максимальном количестве дисциплин (по программе чемпионата мира), и мы это сделали! Конечно, дисциплина «мужское соло» пока не является многочисленной не только на этих соревнованиях, но и во всем мире. Александр Мальцев, несомненно, спортсмен высочайшего уровня, который неоднократно доказывал свое превосходство на мировой арене. Нам очень хотелось, чтобы болельщики на Играх БРИКС и остальные поклонники синхронного плавания увидели выступление Александра в соло, и рады, что все запланированное им получилось. Надеемся, это вдохновит еще больше ребят на занятие нашим любимым видом спорта не только в России, но и в странах БРИКС.

Поставленные задачи мы выполнили: в очередной раз показали, можем проводить соревнования высочайшего уровня по международным правилам! Благодарим всех, кто приехал, и уверены, что в следующий раз, количество стран-участников будет еще больше!» — отметила Брусникина.

Игры БРИКС проходят с 11 по 24 июня в Казани. К участию в соревнованиях были приглашены спортсмены из более чем 90 стран.