Никита Шлейхер: «На Играх БРИКС буду бороться за победу на всех снарядах»

Чемпион России по прыжкам в воду с десятиметровой вышки Никита Шлейхер поделился ожиданиями от выступления на Играх БРИКС.

«В этом году я выиграл всю вышку? Да, это просто фантастика. Раньше такого никогда не было. За сезон, наверное, четверку себе поставлю. Все-таки были недочеты. На Играх БРИКС буду бороться за победу на всех снарядах», — приводит слова Шлейхера Metaratings.ru.

Игры БРИКС пройдут с 11 по 24 июня в Казани. В этом году в соревнованиях примут участие свыше 4500 спортсменов из более чем 60 стран.