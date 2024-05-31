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Игры БРИКС

Сегодня, 19:27

Чернышенко: «Участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран»

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран.

«В 2024 году Российская Федерация председательствует в объединении БРИКС, и в текущих условиях данная площадка имеет для нашей страны приоритетное значение, — цитирует ТАСС Чернышенко. — Игры БРИКС, проводимые по поручению президента Владимира Путина, — важная составляющая плана председательства нашей страны в объединении, участие в них подтвердили уже 97 стран. Предстоящие соревнования необходимо провести на самом высоком уровне».

Чернышенко отметил, что у Казани огромный опыт организации международных спортивных мероприятий: «В этом году в столице Татарстана с успехом прошли Игры будущего, надеюсь, эта традиция будет продолжена и с Играми БРИКС».

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Источник: ТАСС
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