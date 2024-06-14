Белявский — об Играх БРИКС: «Никто не хочет рисковать, но сильные спортсмены здесь есть»

Олимпийский чемпион Давид Белявский в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне конкуренции в спортивной гимнастике на Играх БРИКС в Казани.

«Надо посмотреть по финалам, я пока что не следил особо за спортсменами из других стран, больше смотрел за нашими. Плюс я даже не знаю, как прошла первая смена, посмотрим, как будут складываться следующие дни. Если вы спрашиваете, почему не приехал Китай, что я могу ответить? Тут надо у них спросить.

Вернее, мы все понимаем, из-за чего это происходит, поэтому я нормально к этому отношусь. Вернее, с пониманием. Конечно, здорово было бы увидеть их здесь, как и другие сильные сборные, но у них впереди Олимпийские игры. Никто не хочет рисковать. Ребята зато сильные приехали из Белоруссии, чемпион Европы здесь, пожалуйста. Вернее, призер чемпионата Европы Егор Шарамков. Так что сильные спортсмены есть», — сказал Белявский.

Егор Шарамков занял третье место в мужском многоборье на Играх БРИКС. Первым стал россиянин Даниел Маринов, еще один представитель России Артур Далалоян — второй.