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Игры БРИКС

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Дегтярев — об отстранении российских спортсменов: «Будем ждать и работать»

Алина Савинова
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Министр спорта России Михаил Дегтярев в преддверии Игр БРИКС оценил перспективы на проведение других международных соревнований на территории страны.

«Хочу отметить, по каким направлениям у нас ведется работа на международном уровне. Первое — это олимпийское движение. Я уже сказал: — мы под баном, это никуда не годится. Но работу будем продолжать, от нас не дождутся, чтобы мы дверью хлопнули. Нет, мы не уйдем. Будем ждать и работать. Второй трек — это межгосударственные форматы. Игры БРИКС, возможно, Игры ШОС — мы об этом в Алма-Ате поговорили и меня коллеги поддержали. Возможны и другие форматы. Есть СНГ, есть Прикаспийская организация сотрудничества и много других, куда мы, как государство, входим. Нам это не мешает с другими странами организовывать любые игры, это наше право. Это не юрисдикция Международного олимпийского комитета или там еще кого-то», — цитирует Дегтярева «КП Спорт».

Также Министр спорта отметил, что Россия будет продолжать развивать такие проекты, как Игры будущего и Игры дружбы. По его словам, все эти форматы дополняют друг друга.

С 11 по 24 июня в Казани пройдут Спортивные игры стран БРИКС. На соревнованиях ожидают около 5 тысяч участников, в том числе более 4 тысяч иностранных спортсменов.

Источник: КП Спорт
Михаил Дегтярев
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