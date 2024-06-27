Журова — о Играх БРИКС: «Спасибо Казани за эти соревнования, вы большие молодцы»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от Игр БРИКС.

«Игры прошли потрясающе. Казань, как всегда, справилась. Там умеют организовывать соревнования любого уровня. Они большие молодцы, и хотелось бы сказать им огромное спасибо. Что касается спортсменов, то для них была нужна атмосфера этих игр. Они смогли услышать гимн, увидеть болельщиков и флаги. Для наших ребят эта поддержка очень важна», — сказала Журова «СЭ».

Игры БРИКС проходили в Казани с 12 по 23 июня, сборная России завоевала на них 509 медалей. В активе россиян 266 золотых медалей, 142 серебряные и 101 бронзовая.

Александр Абустин