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Игры БРИКС

Сегодня, 19:30

Фехтование на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 20 июня

Соревнования по фехтованию на играх стран БРИКС пройдут 20 июнф
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Соревнования по фехтованию среди женщин и мужчин в рамках Спортивных игр стран БРИКС 2024 в Казани пройдут с 19 по 22 июня в Центре волейбола.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Соревнования по фехтованию среди женщин и мужчин в рамках Спортивных игр стран БРИКС 2024 в Казани пройдут с 19 по 22 июня в Центре волейбола. В четверг, 20 июня, пройдет

личное первенство, которое стартует в 11:00 (шпага/женщины, рапира/мужчины, сабля/мужчины). Полуфиналы и финал начнутся в 17:30 по московскому времени.

Бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 проходят в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video и на каналах холдинга «Матч». Турнир по фехтованию покажут на телеканале «Матч! Страна» с 19:55 (мск).

Расписание и трансляции соревнований по фехтованию 20 июня

11:00 — Личное первенство (шпага/женщины, рапира/мужчины, сабля/мужчины)

17:30 — Полуфиналы и финал личного первенства (шпага/женщины, рапира/мужчины, сабля/мужчины)

Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».

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