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Игры БРИКС

Сегодня, 15:15

Фехтование на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 21 июня

21 июня пройдут командные первенства среди фехтовальщиков на Играх БРИКС
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Фехтовальщица Ольга Никитина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В Центре волейбола «Санкт-Петербург» в Казани пройдут соревнования по фехтованию среди команд по рапире, сабле и шпаге на Играх БРИКС 2024.

Смотреть прямую трансляцию финала командных соревнований по фехтованию на Играх БРИКС можно будет на телеканале «Матч Игра». Прямой эфир стартует в 15.55 по московскому времени — тогда пройдет финал с рапирами у женщин. В 17.15 мск начнется показ мужских командных соревнований с шпагами. В 18.15 — женское командное первенство с саблями.

Видеосервис VK Video соцсети «ВКонтакте» также бесплатно покажет все поединки по фехтованию в пятницу в Казани.

Ознакомиться подробнее с расписанием и трансляциями соревнований Игр БРИКС 2024 21 июня можно по ссылке на материал «СЭ».

Фехтование
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