Филатов: «Российские шахматисты подтвердили свой класс на Играх БРИКС»

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал выступление российских шахматистов на Играх БРИКС.

«Поздравляю наших спортсменов Владислава Артемьева, Екатерину Лагно и Валентину Гунину с большим успехом в турнире по быстрым шахматам на Играх БРИКС. Медали дались нашим шахматистам в трудной борьбе, у них была серьезная конкуренция с игроками из Китая, Индии, Белоруссии и Узбекистана, но наши ребята вновь подтвердили свой класс и порадовали своих болельщиков. Желаю нашей команде успехов в следующих соревнованиях в Казани», — приводит слова Филатова ТАСС.

Владислав Артемьев и Екатерина Лагно стали победителями турниров по быстрым шахматам.

19 июня на Играх БРИКС шахматисты разыграют медали в блице.