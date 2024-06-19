Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Новости
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 06:46

Филатов: «Российские шахматисты подтвердили свой класс на Играх БРИКС»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал выступление российских шахматистов на Играх БРИКС.

«Поздравляю наших спортсменов Владислава Артемьева, Екатерину Лагно и Валентину Гунину с большим успехом в турнире по быстрым шахматам на Играх БРИКС. Медали дались нашим шахматистам в трудной борьбе, у них была серьезная конкуренция с игроками из Китая, Индии, Белоруссии и Узбекистана, но наши ребята вновь подтвердили свой класс и порадовали своих болельщиков. Желаю нашей команде успехов в следующих соревнованиях в Казани», — приводит слова Филатова ТАСС.

Владислав Артемьев и Екатерина Лагно стали победителями турниров по быстрым шахматам.

19 июня на Играх БРИКС шахматисты разыграют медали в блице.

Источник: https://tass.ru/sport/21132409
Андрей Филатов
1
0
Читайте также
Опубликован состав сборной России на Олимпиаду в Париже
Криштиану Роналду станет козырем сборной Португалии на Евро-2024
Врач рассказала о симптомах ботулизма у детей
«Зенит» сделает Глушенкова миллиардером и уведет защитника у «Спартака». Главные трансферные слухи РПЛ за 18 июня
Трамп заявил об опозорившем США на саммите G7 Байдене
Хирурги РДКБ восстановили ребенку череп после тяжелой аварии
Популярное видео
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Шахматист Артемьев прокомментировал победу на турнире по рапиду на Играх БРИКС