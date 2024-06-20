Филатов: «Есипенко и Лагно в очередной раз подтвердили высокий уровень отечественной шахматной школы»

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отметил, что шахматисты Андрей Есипенко и Екатерина Лагно подтвердили высокий класс российской шахматной школы на Играх БРИКС.

В турнире у мужчин Есипенко занял первое место, набрав 9 очков по итогам 11 туров. Лагно стала победительницей среди женщин с результатом 10,5 очка.

«Мы все очень рады успеху наших шахматистов. Они в очередной раз подтвердили высокий класс российской шахматной школы. Екатерина Лагно стала двукратной победительницей Игр. Но мы верим в победу и в командных соревнованиях», — цитирует Филатова ТАСС.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани. 20-го числа состоятся командные соревнования по быстрым шахматам.