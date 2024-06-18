Финалы Игр БРИКС в синхронных прыжках с вышки среди мужчин и женщин будут объединены

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева заявила, что финалы Игр БРИКС в синхронных прыжках с вышки среди мужчин и женщин будут объединены.

Соревнования проходят с 11 по 24 июня в Казани. Всего на Играх представлено 27 видов спорта, большая часть дисциплин являются олимпийскими.

«Финалы Игр БРИКС в синхронных прыжках с вышки среди мужчин и женщин будут объединены», — приводит RT слова Моисеевой.

Такое решение было принято в связи с тем, что на этом снаряде заявлен только один женский дуэт в составе Анны Конаныхиной и Юлии Тимошининой.

16 июня серебряный призер чемпионата мира Тимошинина заняла второе место в прыжках в воду с вышки на Играх БРИКС. Она показала результат 305,70 балла.