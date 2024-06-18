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Игры БРИКС

Сегодня, 10:01

Далалоян: «В Казани гимнастические турниры всегда организованы очень хорошо»

Алина Савинова
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Российский гимнаст Артур Далалоян поделился впечатлениями от участия в Играх БРИКС.

«Атмосфера самих соревнований. В Казани гимнастические турниры всегда организованы очень хорошо, всегда много зрителей, а главное, люди не просто приходят на трибуны и молча там сидят, а очень хорошо понимают, что происходит на помосте. Бывает ведь и так, что зрителей много, а ты вообще не чувствуешь с ними никакой связи. В нашем виде спорта очень важно эту связь чувствовать. В этом плане было просто классно. Как и в деревне Игр. Было здорово все это почувствовать», — цитирует Далалояна RT.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. Всего на соревнованиях представлено 27 видов спорта, большая часть представленных дисциплин являются олимпийскими.

Источник: RT
Артур Далалоян
Спортивная гимнастика
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