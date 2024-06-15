Гимнаст Маринов рад, что сможет поступить в вуз без экзаменов благодаря победе в Играх БРИКС

Российский гимнаст Даниел Маринов прокомментировал то, что благодаря победе в личном многоборье на Играх БРИКС может поступить в Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма без экзаменов.

12 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право победителям Игр стран БРИКС, Всемирных игр дружбы и Игр будущего поступать в спортивные вузы без экзаменов.

«В этом году я планирую поступать в Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Я очень рад, что теперь могу поступить в этот вуз без экзаменов, но в любом случае ЕГЭ буду сдавать, 19 июня у меня будет экзамен по биологии. Планирую получить специальность тренера», — приводит ТАСС слова Маринова.

Спортсмен также отметил, что подготовка к ЕГЭ никак не мешала ему готовиться к Играм БРИКС.

Игры БРИКС проходят в Казани с 11 по 24 июня. Медали разыгрываются в 27 видах спорта.