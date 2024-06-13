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Игры БРИКС

Сегодня, 21:15

Гимнаст Маринов о трудностях со здоровьем: «Есть серьезные проблемы с плечом — будем решать после Игр БРИКС»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский гимнаст болгарского происхождения Даниел Маринов после победы в мужском многоборье на Играх БРИКС рассказал о своих впечатлениях от победы и рассказал о своем физическом состоянии.

«Я не говорю, что точно рассчитывал на победу, но ожидал. Понимал, что если я все делаю по своей программе, то буду на пьедестале 100 процентов. В глубине души подозревал, что и первым буду, есть такое. На самом деле, не сказать, что ощущаю себя каким-то лидером. Вы бы видели, как я тренируюсь у нас на спортбазе. Там ни о каком статусе речи вообще не идет. Это прежде всего связано со здоровьем. За последнее время у меня накопилось очень много болячек, которые нужно лечить. А лечение — это длительный процесс, на который у меня уходит все свободное время.
То есть, мне пришлось провести целую неделю без тренировок, лежать в кровати и делать физиотерапию. Лежал в больнице, в ФМБА. ЛФК делал, после этой недели еще долго входил в форму, контрольные тренировки проходил на сборах не сказать, чтобы очень здорово. Тем не менее, я знал, что выйду в Казани и все сделаю. Есть еще проблемы с плечом, они самые серьезные. Все остальное уже второстепенно, в порядке вещей. А вот по плечу серьезный момент, после Игр БРИКС будем решать, что мне делать с ним.
На кольцах было тяжело сегодня. В связи с этим я и делал такую детскую, можно сказать, комбинацию, убрал все силовые элементы, без каких-то сложных комбинаций проводил ее», — сказал Маринов.

Вторым в мужском многоборье на Играх БРИКС стал Артур Далалоян, третье место занял Савелий Съедин.

Даниел Маринов. «У меня серьезные проблемы с плечом — пришлось упрощать программу». Болгарин из Татарстана победил на Играх БРИКС за Россию

Сборная России по спортивной гимнастике
Даниел Маринов
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