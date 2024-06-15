Гимнастка Калмыкова получила право поступить в спортвуз без экзаменов

Победительница Игр БРИКС в спортивной гимнастике Анна Калмыкова рассказала, что думает о своем будущем. В пятницу Калмыкова завоевала золото Игр БРИКС в опорном прыжке.

«Я учусь в 9-м классе, после окончания Игр буду сдавать ОГЭ, чтобы потом перейти в 10-й класс. Конечно, здорово, что я после окончания школы теперь получу право поступить в спортивный вуз без экзаменов. Но пока я не определилась с тем, где буду продолжать свое образование», — цитирует Калмыкову ТАСС.

Президент России Владимир Путин 12 июня подписал закон, который дает право победителям Игр стран БРИКС, Всемирных игр дружбы и Игр будущего поступать в спортивные вузы без экзаменов