Гимнастка Крамаренко объяснила, почему часто плакала на Играх БРИКС

Российская гимнастка Лала Крамаренко рассказала, почему часто плакала на Играх БРИКС.

«Я плачу, потому что очень эмоциональные соревнования, подготовка была очень сложная. Это мой выбор, меня никто не удерживает. У меня прекрасные отношения с тренером, просто такие эмоции, я такой человек. Я очень счастлива, просто безумно, спасибо зрителям, тренерам и всем болельщикам», — приводит слова Крамаренко ТАСС.

Ранее Крамаренко стала победительницей в упражнениях с лентой.

Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня. В соревнованиях разыграют 387 комплектов медалей. Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет.