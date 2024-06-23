Гимнастка Крамаренко объяснила, почему часто плакала на Играх БРИКС

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Российская гимнастка Лала Крамаренко рассказала, почему часто плакала на Играх БРИКС.
«Я плачу, потому что очень эмоциональные соревнования, подготовка была очень сложная. Это мой выбор, меня никто не удерживает. У меня прекрасные отношения с тренером, просто такие эмоции, я такой человек. Я очень счастлива, просто безумно, спасибо зрителям, тренерам и всем болельщикам», — приводит слова Крамаренко ТАСС.
Ранее Крамаренко стала победительницей в упражнениях с лентой.
Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня. В соревнованиях разыграют 387 комплектов медалей. Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет.