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Игры БРИКС

Сегодня, 21:40

Глава Минцифры Татарстана отметил, что попытки сорвать Игры БРИКС с помощью кибератак не реализовались

Алина Савинова
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Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин заявил, что многочисленные попытки с помощью кибератак сорвать проведение Игр БРИКС были предотвращены благодаря эффективной работе центра по противодействию киберугрозам.

«Игры БРИКС прошли. Был создан центр по противодействию киберугрозам. Цифры раскрывать не можем, но было много попыток прервать спортивные мероприятия, трансляции в том числе. Ни одна попытка 100-процентно не реализовалась, это не повлияло на спортивные состязания. Поэтому давление на Россию, на Татарстан, на Казань в частности, было, есть и будет в силу международного внимания», — приводит ТАСС слова Хайруллина.

Игры БРИКС проходили в Казани с 12 по 23 июня. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 509 медалей (266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовая).

Источник: ТАСС
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