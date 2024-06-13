Сегодня, 14:15
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала «СЭ» о настрое команды перед Играми БРИКС.
— То, что сейчас здесь девчонки все вместе, как-то влияет на общее настроение в команде?
— Ну а как же, это же международные соревнования, естественно.
— Делаете ли вы ставку на кого-то отдельно?
— Нет. Я никогда не делала никаких ставок и не делаю. Это соревнования, это все может быть по-разному, поэтому мы будем бороться, как и все остальные участники.
Игры БРИКС проходят в Казани с 11 по 24 июня.
(Денис Сафронов)