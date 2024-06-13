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Игры БРИКС

Сегодня, 20:00

Гребчиха Ювченко: «Неважно уже, какого уровня Игры БРИКС, это дело десятое. Все соскучились по международным стартам»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская гребчиха, чемпионка мира и Европы среди молодежи и лидер сборной России Кира Ювченко в интервью «СЭ» высказала свое отношение к стартовавшим в Казани Играм БРИКС.

— Как вам атмосфера на Играх?

— Я рада вообще быть первоступом, так сказать, как и многие атлеты здесь — да, Игры БРИКС были и раньше, но очень отрадно, что это первые такие большие соревнования на территории России за долгое время. И неважно уже, какого они уровня, это дело десятое. Да, мы ездим к белорусам, они к нам, раз в год проходит Большая московская регата, на которую приезжают другие страны. Но я очень скучала. Как и все атлеты, думаю, скучают по такому... международному воздуху на соревнованиях. (Ювченко также принимала участие в чемпионате мира 2023 года, но он проходил за рубежом, в Белграде. — Прим. «СЭ»)

— А вы давно знали, кто будет вашими соперниками?

— Стартовые протоколы прислали за день до начала. Но соперников мы знали, все же приезжают заранее, тренируются. Мы видимся, здороваемся. С некоторыми знакомы давно. Со всеми говорили, перетерли. (Смеется.)

— Нормальные соперники есть, первые номера сборных? Вы же понимаете скепсис к этим Играм.

— Ну что значит «нормальные»? Я бы так не делила, на нормальных и ненормальных. Что такое хорошо и что такое плохо, как говорилось в стихотворении. Как относиться к соревнованиям — дело каждого спортсмена, но я думаю о том, что каждого соперника нужно уважать и каждый атлет имеет право на хорошее отношение. До того, как не щелкнул секундомер, не дали старт судьи, до начала любой игры абсолютно все равны. Неважно, кто откуда приехал.

Игры БРИКС проходят в Казани с 11 по 24 июня.

Кира Ювченко. «Что значит «нормальные соперники»? Уважать надо всех!» Лидер сборной России была в Токио — и отвечает критикам Игр БРИКС

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