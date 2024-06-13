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Игры БРИКС

Сегодня, 20:15

Гребчиха Ювченко: «Игры БРИКС и Олимпиада сравнимы по организации. В Казани стараются»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпионка мира и Европы среди молодежи и лидер сборной России по академической гребле Кира Ювченко в интервью «СЭ» сравнила Олимпиаду в Токио и Игры БРИКС в Казани.

Шансов на Олимпиаду в Париже Ювченко лишилась после решения федерации не отправлять команду на отбор.

— Можно сравнить Игры БРИКС по организации с Олимпиадой в Токио?

— Да, можно. Хотя бы потому, что Казань реально старается. Шаттлы есть? Да. Волонтеров много? Точно. Инфрастуктура налажена, медобеспечение есть, работа проделана большая, это видно. Приложение даже запилили, оно не костыльное. Попробуйте! Так что абсолютно сравнимо, получается.

— Академическая гребля отказалась от Олимпиады, это решение озвучил глава федерации Алексей Свирин. А вас спрашивали?

— Да, конечно. Я не хотела бы вдаваться в подробности, как принималось это решение, но у нас есть большая спортивная семья, в которую входит 1000 и 1 спортивная дисциплина, разные чиновники, это было очень семейное решение.

Игры БРИКС проходят в Казани с 11 по 24 июня.

Кира Ювченко. «Что значит «нормальные соперники»? Уважать надо всех!» Лидер сборной России была в Токио — и отвечает критикам Игр БРИКС

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