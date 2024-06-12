Гребец Косов будет знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр БРИКС

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Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин рассказал, кто будет знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр БРИКС.
«Артем Косов будет знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр БРИКС. Артем — самый возрастной член нашей команды, заслуженный спортсмен, который родился, вырос и всю жизнь выступал за Татарстан. Ему, наверно, и правильно было делегировать эти полномочия», — цитирует Свирина ТАСС.
37-летний Косов трижды становился бронзовым призером чемпионатов Европы по академической гребле и один раз стал вице-чемпионом первенства Европы.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня. Участие в Играх БРИКС подтвердили более 90 стран. Всего в составе делегаций приедут порядка 4600 человек, 3300 из которых атлеты.
Соревнования пройдут по 27 видам спорта. В их числе бадминтон, бокс, брейкинг, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, каратэ, корэш, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол и другие.