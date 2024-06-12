Гребец Косов назвал роль знаменосца на церемонии открытия Игр БРИКС венцом своей карьеры

Вице-чемпион Европы по академической гребле Артем Косов поделился эмоциями от того, что он станет знаменосцем на церемонии открытия Игр БРИКС в Казани.

«Для меня, жителя Казани в пятом поколении, это огромная честь, это очень приятно. Наверное, в мои 37 лет роль знаменосца российской сборной станет венцом карьеры. Три года как мы не допущены к международным стартам, уже подросло поколение, которое не знает, что это такое. Но сейчас Россия принимает Игры БРИКС, а это значит, что мы не просто так работаем, тренируемся.

Я прошел все возможные соревнования — от юношеского первенства мира до Олимпийских игр, и смело могу заявить, что по организации наши Игры подготовлены на высочайшем уровне. Мне есть с чем сравнивать», — приводит слова Косова ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Всего будут разыграны 392 комплекта медалей.