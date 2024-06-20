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Игры БРИКС

Сегодня, 14:48

Гребец рассказал, что с чемпионата Европы на Игры БРИКС добирался около суток

Виктория Кравченко
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Российский байдарочник Максим Спесивцев рассказал, что потратил около суток на дорогу из венгерского Сегеда в Казань на Игры БРИКС. Спортсмен добирался из Венгрии, где проходил чемпионат Европы. Турнир завершился 16 июня.

«17 июня в 4 утра мы выехали из Сегеда в аэропорт Будапешта, оттуда вылетели в Стамбул, там пересели в самолет до Москвы, потом снова сделали пересадку и прилетели в Казань примерно в 4 утра следующего дня. В целом дорога с одного турнира на другой заняла у нас сутки», — цитирует Спесивцева ТАСС.

Ранее отобравшиеся на Олимпиаду в Париж Захар Петров, Алексей Коровашков и Иван Штыль, также выступавшие на чемпионате Европы, решили не участвовать в Играх БРИКС из-за рекомендаций Международной федерации каноэ не ехать на турнир в Казань.

Источник: https://tass.ru/sport/21148633
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