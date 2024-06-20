Гребец Спесивцев рассказал, что из-за грозы не смог полноценно тренироваться перед Играми БРИКС

Российский байдарочник Максим Спесивцев был лишен возможности полноценно тренироваться перед выступлением на Играх БРИКС из-за плохой погоды.

«Мы приехали в Казань ранним утром 18 июня и планировали уже вечером выйти на воду. Но этого не случилось, потому что вечером испортилась погода, началась гроза, и главный судья запретил нам тренироваться. Поэтому я смог выйти на воду только в день первого старта», — приводит ТАСС слова Спесивцева.

В среду, 19 июня, Спесивцев стал вторым на байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров. На Играх БРИКС он планирует выступить еще в четырех дисциплинах.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани. На турнир приехало 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран.