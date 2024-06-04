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Игры БРИКС

Сегодня, 20:18

Карякин: «Формат Игр БРИКС — это наше будущее. Его нужно развивать»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной России по шахматам на предстоящие Игры БРИКС.

Российскую команду представят Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно и Валентина Гунина.

— Хотелось спросить про Игры БРИКС. Вроде вас ожидали, но вас там нет. Расскажите свою позицию по этому поводу.

— Я был готов участвовать. У меня нет понятного ответа, что не так. ФШР сказали, что я в плохой форме. Вопросов нет, но мне не очень понятно, в какой форме Есипенко, потому что он перед этим сыграл худший турнир в своей жизни. Эта придирка кажется искусственной. Может, у них не было желания меня звать по каким-то причинам. Но этот вопрос лучше адресовать им.

Сергей Карякин не&nbsp;попал в&nbsp;заявку на&nbsp;Игры БРИКС. Карякина не оказалось в заявке на Игры БРИКС. Хотя сам гроссмейстер хотел в них участвовать

— Но вы позитивно оцениваете эти Игры? У многих отношение такое: Что это за профанация? Приеду какие-то третьи составы, юноши.

— Я, наоборот, считал и продолжаю считать, что формат Игр БРИКС — это наше будущее. Этот формат нужно развивать. Да, может быть, в первый раз приедут не сильнейшие составы, но с чего-то нужно начинать. И в будущем, может быть, приедут сильнейшие, — сказал Карякин.

Игры БРИКС пройдут с Казани и Москве с 11 по 24 июня. Церемония открытия состоится в столице Татарстана 12-го числа. За сборную России на турнире выступят 115 спортсменов. Также в заявке команды 30 сопровождающих (тренеры и медицинский персонал).

Сергей Карякин (шахматы)
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