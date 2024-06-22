Художественная гимнастика на Играх БРИКС 2024: смотреть трансляцию соревнований 22 июня

Соревнования по художественной гимнастике среди женщин в рамках Спортивных игр стран БРИКС 2024 в Казани проходят 20 по 22 июня в ФСТ «Центр гимнастики». В турнире принимают участие спортсмены из сборной России, сборной Республики Беларусь и сборных других стран.

Бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 проходят в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video и на каналах холдинга «Матч». В прямом эфире выступления спортсменок бесплатно покажут на телеканале «Матч Арена».

Расписание соревнований по художественной гимнастике 22 июня

10:00-14:00 — групповые упражнения, квалификация; индивидуальная программа, финал — «Матч! Арена», «Матч ТВ» — с 10:55

— групповые упражнения, квалификация; индивидуальная программа, финал — «Матч! Арена», «Матч ТВ» — с 10:55 15:00-18:50 — индивидуальная программа, финал — «Матч! Арена»

Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».