Художественная гимнастика на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 20 июня

Сегодня, 09:30
Соревнования по художественной гимнастике среди женщин в рамках Спортивных игр стран БРИКС 2024 в Казани пройдут с 20 по 22 июня в ФСТ «Центр гимнастики». В турнире примут участие спортсмены из сборной России, сборной Республики Беларусь и сборных других стран.
Соревнования будут включать в себя следующие дисциплины:
Бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 проходят в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video и на каналах холдинга «Матч». В прямом эфире выступления спортсменок бесплатно покажут на телеканале «Матч Арена».
9:30-14:05 — квалификация, юниорки
15:10-20:00 — квалификация, сениорки
Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований.
Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».