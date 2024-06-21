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Игры БРИКС

Сегодня, 09:15

Художественная гимнастика на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 21 июня

21 июня пройдут соревнования по художественной гимнастике на Играх БРИКС
Гимнастка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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21 июня в ФСТ Центре Гимнастики в Казани пройдут соревнования по художественной гимнастике на Играх БРИКС 2024. Женщины и юниорки выступят в группах и с индивидуальной программой.

Смотреть прямую видеотрансляцию группового многоборья у юниорок можно будет на канале «Матч Арена» с 09.55 по московскому времени. На «Матч Арена» в 11.25 покажут выступления юниорок с индивидуальной программой в финале многоборья.

Трансляция индивидуальной программы у женщин в финале многоборья по художественной гимнастике пройдет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 14.55 мск.

Видеосервис VK Video бесплатно покажет все выступления гимнасток пятницу в Казани для всех пользователей соцсети.

Ознакомиться с расписанием и трансляциями соревнований Игр БРИКС 2024 21 июня можно по ссылке на материал «СЭ».

Художественная гимнастика
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