Игрок в настольный теннис Скачков рассказал о поддержке сербов на Играх БРИКС

Российский игрок в настольный теннис Кирилл Скачков сообщил, что сербские игроки в настольный теннис болели за россиян на Играх БРИКС и подарили ему футболку.

«Здорово, что они приехали, сербы — наши братья. Весь турнир они нас поддерживали, болели за нас. Один из них мне подарил красивую футболку. Я в долгу не остался и в ответ подарил свою», — цитирует Скачкова ТАСС.

На Играх БРИКС Скачков выиграл две золотые медали. Один из сербских игроков подарил ему футболку с надписью «За брата Кирилла». Турнир проходит в Казани и продлится до 23 июня.