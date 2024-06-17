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Игры БРИКС

Сегодня, 13:22

Игрок в настольный теннис Скачков рассказал о поддержке сербов на Играх БРИКС

Виктория Кравченко
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Российский игрок в настольный теннис Кирилл Скачков сообщил, что сербские игроки в настольный теннис болели за россиян на Играх БРИКС и подарили ему футболку.

«Здорово, что они приехали, сербы — наши братья. Весь турнир они нас поддерживали, болели за нас. Один из них мне подарил красивую футболку. Я в долгу не остался и в ответ подарил свою», — цитирует Скачкова ТАСС.

На Играх БРИКС Скачков выиграл две золотые медали. Один из сербских игроков подарил ему футболку с надписью «За брата Кирилла». Турнир проходит в Казани и продлится до 23 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/21117595
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