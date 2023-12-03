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Игры БРИКС

Сегодня, 16:38

Игроки «Рубина» могут сыграть в турнире во время Игр БРИКС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что в министерстве рассматривают идею провести турнир или товарищеские матчи для казанского футбольного клуба «Рубин» во время Игр БРИКС.

«Нет, Игры БРИКС не повлияют на домашние игры «Рубина». Команда играет на «Ак Барс Арене», ничего не помешает, тем более у нас Игры БРИКС в июне, а чемпионат стартует в июле. Поэтому думаем еще над тем, чтобы во время Игр БРИКС придумать футбольный турнир, но пока это в качестве идеи. Потому что спарринг-партнеры нужны. В принципе, у нас «Ак Барс Арене» на Играх БРИКС не задействована, то есть у нас же нет футбольного турнира. Сейчас посмотрим, как будут развиваться события, какие планы у клуба, может быть, сделаем какой-то тоже футбольный турнир либо во время Игр БРИКС, либо сразу после. Будет конец июня, посмотрим, если что-то придумаем, скажем. Это пока некая идея, четкого проекта нет, достаточно рано об этом говорить. Мы в процессе, общаемся, но схема не сложена. Но идея есть провести что-то во время Игр БРИКС или рядом с датами. Посмотрим, что можно сделать и на клубном уровне, несколько команд собрать, в том числе и «Рубин», чтобы провести спарринг-матчи. «Ак Барс Арена» и база «Рубина» свободны. Либо в конце года, либо в начале следующего уже будет понятно», — приводит слова Леонова ТАСС.

Игры БРИКС будут проходить в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. В программу турнира включены 25 видов спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/19442261
Футбол
РПЛ
Владимир Леонов
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