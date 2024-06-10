Международное мультиспортивное соревнование Игры БРИКС пройдет с 11 по 24 июня в Казани. Турнир пройдет в преддверии октябрьского саммита БРИКС, который также состоится в столице Республики Татарстан.

Церемония открытия пройдет в МВЦ «Казань Экспо» в среду, 12 июня. В связи с небольшой вместимостью трибун, посетить ее смогут только участники Игр БРИКС.

Для всех остальных трансляцию церемонии в прямом эфире покажут на телеканале ТНВ и на официальном сайте Игр БРИКС.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».