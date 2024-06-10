Игры БРИКС 2024: даты проведения и кто участвует

Участие в Играх БРИКС подтвердили более 90 стран и 3 тысяч спортсменов

Игры БРИКС в 2024 году пройдут с 11 по 24 июня в Казани. Турнир пройдет в преддверии октябрьского саммита БРИКС, который также состоится в столице Республики Татарстан.

К участию в соревнованиях были приглашены более 90 стран. На Играх ожидается более 4500 участников из стран БРИКС+ и приглашенных государств. Примечательно, что Россия будет участвовать под своим флагом.

Участие в Играх БРИКС подтвердили более 90 стран. В Казань с 11 по 24 июня в составе делегаций приедет порядка 4600 человек, 3300 из которых атлеты, сообщил «СЭ» заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Ранко Тепавчевич.

Наибольшее количество атлетов в составе сборной России — 635. На Играх также выступят команды из остальных государств-участников сообщества БРИКС — Китая, Индии, Бразилии, Египта, Ирана, ОАЭ, ЮАР и Эфиопии.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».