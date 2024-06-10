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Игры БРИКС

Сегодня, 13:00

Игры БРИКС 2024: где смотреть трансляции соревнований в прямом эфире

«Матч ТВ» будет транслировать соревнования в рамках Игр БРИКС
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игры БРИКС в 2024 году пройдут с 11 по 24 июня в Казани.
Фото Официальный сайт Игр БРИКС
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Игры БРИКС в 2024 году пройдут с 11 по 24 июня в Казани. Турнир состоится в преддверии октябрьского саммита БРИКС, который также состоится в столице Республики Татарстан.

Прямые трансляции соревнований будут доступны на каналах холдинга «Матч». В частности, транслировать турнир будет национальный спортивный канал «Матч ТВ». Соответствующее соглашение было подписано на международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Перми в ноябре прошлого года.

На 17 спортивных объектах будут проведены соревнования по 27 видам спорта. В их числе: бадминтон, бокс, брейкинг, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, каратэ, корэш, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол и другие.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».

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Игры БРИКС 2024: даты проведения и кто участвует