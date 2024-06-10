Игры БРИКС 2024: кто из звезд сборной России выступает

Ежегодные соревнования между странами БРИКС пройдут с 11 по 24 июня в Казани в преддверии октябрьского саммита БРИКС, который также состоится в столице Республики Татарстан. Участие в Играх БРИКС подтвердили более 90 стран. В Казань с 11 по 24 июня в составе делегаций приедет порядка 4600 человек, 3300 из которых — атлеты.

В составе сборной России выступит 635 атлетов. Среди них чемпион мира и Европы по прыжкам в воду Евгений Кузнецов, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян, чемпионка России по художественной гимнастике Лала Крамаренко, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по дзюдо Нияз Ильясов.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».