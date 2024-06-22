Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 22 июня

Сегодня, 06:30
Очередной соревновательный день на Спортивных играх стран БРИКС 2024 в Казани пройдет в субботу, 22 июня. В этот день разыграют 80 комплектов медалей. Спортсмены будут состязаться друг с другом в следующих дисциплинах: фехтование, художественная гимнастика, бокс, дзюдо и другие.
Смотреть бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 можно в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video, а также на телеканалах холдинга «Матч». Время начала трансляций ниже указано московское.
Расписание и трансляции соревнований 22 июня
10:55. Художественная гимнастика.
12:20. Бокс.
15:55. Дзюдо.
15:55. Бокс.
Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований.
Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».