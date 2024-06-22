Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 22 июня

Очередной соревновательный день на Спортивных играх стран БРИКС 2024 в Казани пройдет в субботу, 22 июня. В этот день разыграют 80 комплектов медалей. Спортсмены будут состязаться друг с другом в следующих дисциплинах: фехтование, художественная гимнастика, бокс, дзюдо и другие.

Смотреть бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 можно в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video, а также на телеканалах холдинга «Матч». Время начала трансляций ниже указано московское.

Расписание и трансляции соревнований 22 июня

«Матч ТВ»

10:55. Художественная гимнастика.

12:20. Бокс.

15:55. Дзюдо.

«Матч! Страна»

15:55. Бокс.

«Матч! Арена»

09:55. Художественная гимнастика. Юниорки. Групповое упражнение. Финалы в отдельных видах.

11:00. Художественная гимнастика. Групповое упражнение. Финалы в отдельных видах.

12:55. Художественная гимнастика. Юниорки. Индивидуальная программа. Финалы в отдельных видах.

16:25. Художественная гимнастика. Индивидуальная программа. Финалы в отдельных видах.

«Матч! Игра»

15:55. Фехтование. Команды. Рапира. Мужчины. Финал.

17:15. Фехтование. Команды. Шпага. Женщины. Финал.

18:15. Фехтование. Команды. Сабля. Мужчины. Финал.

Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».