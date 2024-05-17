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Игры БРИКС

Сегодня, 14:15

Игры БРИКС: даты и город проведения соревнований 2024

Игры БРИКС в 2024 году пройдут в России
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Логотип экономического объединения стран БРИКС.
Фото Global Look Press
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Спортивные игры стран БРИКС в 2024 году пройдут с 11 по 24 июня в Казани. На соревнованиях в России будет разыграно 380 комплектов медалей в 29 видах спорта. Более 4700 спортсменов из 60 стран получили приглашение принять участие в Играх БРИКС-2024.

Среди видов спорта, представленных на Играх стран БРИКС в Казани, будут представлены: бокс, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, синхронное плавание, пляжный волейбол, теннис, шахматы, художественная гимнастика и другие.

На соревнованиях будет задействовано 18 спортивных объектов в Казани, включая Центральный стадион, Центр бокса и настольного тенниса, Казанскую академию тенниса, Дворец водных видов спорта, Дворец единоборств «Ак Барс» и другие сооружения.

11 июня пройдет официальная церемония открытия Игр стран БРИКС-2024, а 24 июня — закрытие.

БРИКС — межгосударственное объединение. С 2006 года в него входят Бразилия, Россия, Индия и Китай, с 2011 года — ЮАР. С сентября 2023 года в союз вошли Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

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