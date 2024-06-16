Игры БРИКС стали для чемпиона России Крылова первым международным стартом в карьере

Игры БРИКС в Казани стали для победителя командного чемпионата России в беге на 100 и 200 метров Константина Крылова первым международным стартом в карьере.

«Это был мой первый международный старт в карьере, мне очень понравилось. Флаг страны на финише, форма сборной на мне — это круто. Дай Бог, чтобы первый международный старт не был бы для меня последним. Но мне очень нравится бежать не за себя, а за Россию», — цитирует Крылова ТАСС.

В субботу, 15 июня, Крылов занял второе место на Играх БРИКС в беге на 100 метров. Победу на этой дистанции одержал другой россиянин — Данила Тен. Тройку лучших замкнул белорус Никита Жигар.