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Игры БРИКС

Сегодня, 02:12

Захаров: «Церемония открытия Игр БРИКС чем-то напомнила мне чемпионат мира по футболу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров считает Игры БРИКС в Казани настоящим спортивным праздником.

«Очень понравилась церемония открытия. Такая бешеная энергетика, чем-то напомнила мне чемпионат мира по футболу, это очень круто. Видно, как спортсмены счастливы, это видно по глазам. Настоящий спортивный праздник, меня это тронуло до глубины души, потому что этого сейчас действительно очень не хватает», — цитирует ТАСС Захарова.

Церемония открытий Игр БРИКС прошла 12 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/21082257
Илья Захаров
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