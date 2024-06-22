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Игры БРИКС

Сегодня, 14:12

Иранец отказался от поединка с израильтянином на Играх БРИКС

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Иранский борец Еиса Раваеи отказался выходить на поединок против представителя Израиля Итая Пашинского в соревнованиях по борьбе на поясах на Играх БРИКС в Казани.

Раваеи и Пашинский оба прошли стадию четвертьфинала, но проиграли полуфиналы. По правилам они должны были встретиться в схватке за бронзу, однако она долго не появлялась в официальном расписании соревнований на табло «Татнефть-Арены».

Наконец после получаса ожидания на табло высветился поединок Пашинского против россиянина Арсена Муссалаева, который выбыл еще в четвертьфинале, уступив сопернику из Киргизии. Представители оргкомитета после вопроса «СЭ» затруднились объяснить выбор россиянина в качестве соперника.

Представители мусульманских стран часто снимаются перед поединками с израильтянами на международных соревнованиях. В Иране соревнование с евреем является преступлением.

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