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Игры БРИКС

Сегодня, 19:40

Винер допустила, что Крамаренко может пропустить Игры БРИКС

Руслан Минаев
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что Лала Крамаренко может пропустить Игры БРИКС из-за проблем со здоровьем.

«Не знаю, может, и пропустит, — цитирует Винер ТАСС. — Заключительный этап отбора она пропустила. Сейчас она лечится несколько дней, будем смотреть, как она. Если есть серьезная травма, она выступать не будет. Здоровье — это главное».

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

19-летняя Крамаренко — чемпионка России 2024 года, трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачете (2021).

Источник: ТАСС
Ирина Винер-Усманова
Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
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