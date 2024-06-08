Винер допустила, что Крамаренко может пропустить Игры БРИКС

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что Лала Крамаренко может пропустить Игры БРИКС из-за проблем со здоровьем.

«Не знаю, может, и пропустит, — цитирует Винер ТАСС. — Заключительный этап отбора она пропустила. Сейчас она лечится несколько дней, будем смотреть, как она. Если есть серьезная травма, она выступать не будет. Здоровье — это главное».

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

19-летняя Крамаренко — чемпионка России 2024 года, трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачете (2021).