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Игры БРИКС

Сегодня, 11:30

Колесников: «Если игры БРИКС станут регулярными, то и конкуренция там вырастет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский пловец, мировой рекордсмен на дистанции 50 м на спине Климент Колесников поделился мнением о стартовавших в Казани Играх БРИКС.

«Самое главное — начать. Если будет положено хорошее, интересное начало в плане организации всего турнира, в дальнейшем Игры БРИКС могут стать ежегодным мероприятием. В этом случае и конкуренция там будет возрастать, потому что у ребят из других стран появится мотивация и интерес готовиться к соревнованиям и показывать результаты, чтобы потом приносить медали для своей страны. Это очень хороший турнир. Понятно, что на данный момент супервысокой конкуренции там не может быть ввиду известных обстоятельств, но в будущем все реально», — приводит слова Колесникова Metaratings.ru.

Игры БРИКС стартовали в Казани 12 июня. Соревнования продлятся до 23 июня.

Источник: Metaratings.ru
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Климент Колесников
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