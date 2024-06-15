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Игры БРИКС

Сегодня, 18:16

Легкоатлетка Кнороз — о победе на Играх БРИКС: «Могла бы выиграть чемпионат Европы, мой результат выше»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Прыгунья с шестом Полина Кнороз поделилась эмоциями после победы на Играх БРИКС.

«Я очень рада, все сложилось как должно было. Половину заслуги за золото нужно отдать зрителям. Я не могу вспомнить, когда последний раз выступала в российской форме на международных соревнованиях. Думаю, это первый раз жизни. Конечно, осадок от пропуска чемпионата Европы остался. Вы же сами понимаете, золото Европы и золото БРИКС — несравнимые величины. Конечно, хотела бы выиграть там. От Игр БРИКС я ничего не ждала, я знала своих соперников заранее, я их давно знаю. Могла бы победить на чемпионате Европы, конечно. Здесь 4,80 — мой новый личный рекорд, там 4,78. Увы, все сложилось иначе», — сказала Кнороз.

Спортсменка преодолела планку на высоте 4,80 метра. Второе место заняла другая россиянка Аксана Гатауллина (4,55), а тройку лучших замкнула еще одна представительница России Татьяна Калинина (4,45). Предыдущим лучшим результом Кнороз на открытом воздухе была высота 4,75 метра, которая ей покорилась в 2021 году.

легкая атлетика
Аксана Гатауллина
Полина Кнороз
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