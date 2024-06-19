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Игры БРИКС

Сегодня, 18:33

Комментатор Игр БРИКС грубо выразился в прямом эфире

Алина Савинова
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Комментатор игр БРИКС Владимир Иваницкий восхитился внешностью российского самбиста Кирилла Князькова, назвав его «настоящим женихом».

«Светловолосый... Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий. 20 лет всего», — сказал Иваницкий.

Комментатор призвал девушек обратить внимание на спортсмена, при этом отметив, чтобы «шмары» держались подальше от молодого человека.

«Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие «шмары» нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов», — добавил комментатор.

Князьков стал победителем Игр БРИКС в категории до 98 килограммов.

Соревнования проходят в Казани с 12 по 23 июня. На турнир приехало 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран. Всего на Играх представлено 27 видов спорта, большая часть из этих дисциплин является олимпийскими.

самбо
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