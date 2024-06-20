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Игры БРИКС

Сегодня, 17:21

Комментатор Иваницкий извинился за оскорбительное высказывание о девушках на Играх БРИКС

Алина Савинова
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Комментатор Владимир Иваницкий принес извинения за резкое высказывание в прямом эфире на Играх БРИКС.

Во время соревнований комментатор восхитился внешностью российского самбиста Кирилла Князькова, назвав его «настоящим женихом». Он призвал девушек обратить внимание на спортсмена, при этом отметив, чтобы «шмары» держались подальше от молодого человека. Позже стало известно, что Иваницкого отстранили от работы.

Кирилл Князьков и&nbsp;Владимир Иваницкий. «Всякие шмары нам не нужны». «Матч ТВ» отстранил комментатора за дикую фразу в прямом эфире

«Удивлен, что мой комментарий вызвал такой резонанс в интернете. Фрагмент видео разлетелся стремительно, новость об отстранении еще быстрее. Особенно расстроила реакция самого спортсмена, поэтому прошу прощения у Кирилла Князькова и его девушки. Не хотел никого задеть или обидеть этими выражениями — вне зависимости от позиции, это просто неприемлемая риторика. Я приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова», — цитирует Иваницкого РИА Новости.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. На турнир приехало 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран. Всего на Играх представлено 27 видов спорта, большая часть из этих дисциплин является олимпийскими.

Источник: РИА Новости
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