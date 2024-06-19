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Игры БРИКС

Сегодня, 18:42

Комментатора Игр БРИКС отстранили от работы за некорректное высказывание о девушках

Алина Савинова
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Комментатор Игр БРИКС Владимир Иваницкий, который грубо выразился в прямом эфире, отстранен от работы.

Во время соревнований комментатор восхитился внешностью российского самбиста Кирилла Князькова, назвав его «настоящим женихом». Он призвал девушек обратить внимание на спортсмена, при этом отметив, чтобы «шмары» держались подальше от молодого человека.

«К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС — соревновании. Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС. От себя лично приношу извинения всем, кто вынужден был услышать подобные выражения в трансляции», — написал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своем Telegram-канале.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. На турнир приехало 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран. Всего на Играх представлено 27 видов спорта, большая часть из этих дисциплин является олимпийскими.

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