Крамаренко назвала Игры БРИКС очень важным событием

Российская гимнастка Лала Крамаренко заявила, что Игры БРИКС являются для нее важными соревнованиями.

Турнир пройдет с 11 по 24 июня 2024 года в Казани. В рамках Игр БРИКС спортсмены разыграют 380 комплектов наград в 29 видах спорта. На данный момент более 50 стран подтвердили свое участие в соревнованиях.

«Сейчас посмотрим, отберусь я на Игры БРИКС или нет. Эти Игры важны, это что-то новое и интересное, Ирина Александровна [Винер] говорит, что на каждом старте нужно выступать для зрителей, с душой», — приводит ТАСС слова Крамаренко.

19-летняя Крамаренко — чемпионка России 2024 года, трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачете (2021).