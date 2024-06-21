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Игры БРИКС

Сегодня, 20:13

Крамаренко отказалась комментировать слезы после победы на Играх БРИКС

Лала Крамаренко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская гимнастка Лала Крамаренко заявила, что очень устала после победы в многоборье на Играх БРИКС.

За четыре упражнения (с обручем, мячом, лентой и булавами) она получила от судей оценку 143,750 балла. При этом 19-летняя спортсменка плакала после каждого упражнения.

«Я устала и все. Я не хочу давать никаких комментариев по поводу своих эмоций», — приводит слова Крамаренко РИА Новости.

Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня. В соревнованиях разыграют 387 комплектов медалей. Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет.

Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
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