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Игры БРИКС

Сегодня, 09:57

Кригер сравнил фиджитал-футбол с медиафутболом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Капитан сборной России по фиджитал-футболу Александр Кригер поделился эмоциями от выступления в дисциплине на Играх БРИКС.

«Я впервые принимаю участие в подобной дисциплине. Если честно, очень сложно ее с чем-то сравнивать. Из того, что приходит на ум, наверное, это больше похоже на медиафутбол. Конечно, я следил за Играми будущего и понимал, что из себя представляет фиджитал-футбол. Однако в реальной жизни все оказалось немного иначе. Думаю, что рано или поздно мы все объединимся. Виртуальный футбол и футбол реальный. Жизнь не стоит на месте, все движется вперед — за подобными дисциплинами будущее», — цитирует Кригера RT.

20 июня сборная России по фиджитал-футболу вышла в четвертьфинал Игр БРИКС

Источник: RT
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